Inter, cambio in attacco? Conte ha un altro dubbio e potrebbe fare una mossa a sorpresa

Oltre all'attacco (dove Lautaro Martinez si gioca il posto con Alexis Sanchez), Conte potrebbe decidere di cambiare ancora la sua Inter rispetto all'ultima partita contro il Sassuolo. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, l'allenatore nerazzurro oggi contro il Cagliari potrebbe lasciare in panchina Hakimi, non brillantissimo nelle ultime uscite, in favore di Matteo Darmian: