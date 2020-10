Inter, gioia Conte: c’è il ritorno che aspettava. Amarezza Sensi: “Resterà fuori ancora per…”

L‘Inter, in queste settimane, ha pagato a caro prezzo le positività da Covid. In una stagione molto compressa, Antonio Conte da dovuto infatti fare spesso a meno di molti giocatori importanti. In attesa dell’esito del tampone di Skriniar, però, l’allenatore nerazzurro può sorridere per i recuperi di Gagliardini e Radu. Nello specifico, il centrocampista, più volte invocato nei giorni scorsi dallo stesso Conte, darà più alternative in mezzo al campo. Discorso diverso, invece, per Stefano Sensi che, come riportato da Tuttosport, resterà fuori ancora per giorni:

“A Madrid Gagliardini troverà posto in panchina: terminate tutte le pratiche post-negatività, il centrocampista e Radu oggi riprenderanno ad allenarsi con i compagni. Buone notizie pure per Alexis Sanchez che tornerà disponibile per la gara di sabato con il Parma, mentre Stefano Sensi resterà ancora per giorni in bacino di carenaggio dopo l’ennesimo infortunio muscolare patito all’Inter“.

(Fonte: Tuttosport)