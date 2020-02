Conte: “Godiamoci la vittoria. Alleno ragazzi seri, sanno cosa significa giocare nell’Inter”

Una gara da gestire anche in vista della partita di domenica sera contro la Juventus, senza correre rischi e, possibilmente, da portare a casa con una vittoria. L’Inter ha raggiunto gli obiettivi di serata, vincendo 2-1 contro il Ludogorets nel clima surreale di un San Siro deserto e raggiungendo così gli ottavi di finale di Europa League, forte anche del 2-0 conquistato all’andata in Bulgaria. Prima di proiettarsi al big match dell’Allianz Stadium, Antonio Conte ha analizzato così la partita a Inter TV:

“Godiamoci il passaggio del turno, non è mai semplice, anche se quello dell’andata era un buon risultato. Siamo andati sotto, ma abbiamo reagito bene. Sono contento, perché siamo riusciti a passare il turno con rotazioni importanti e dando minutaggio a giocatori che ne avevano bisogno. Gestire la tensione? Ho la possibilità di allenare dei professionisti seri, che non hanno bisogno di grandi stimoli. Sanno bene che quando indossano una maglia prestigiosa come quella dell’Inter la devi onorare in qualsiasi impegno, che sia più o meno facile“.

(Fonte: Inter TV)