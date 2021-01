Corsera – Inter, Conte aspetta lo scontro con la Juve per capire 2 cose. La pressione…

Dopo la breve sosta natalizia, riparte la Serie A. L’Inter, reduce da un filotto di sette vittorie consecutive, è attesa dalla gara contro il Crotone. Una vittoria sarebbe fondamentale per continuare a cullare il sogno scudetto. La terza eliminazione di fila ai gironi di Champions del resto ha cambiato la prospettiva sull’Inter e il suo allenatore: senza viaggi infrasettimanali da febbraio in poi il vantaggio è evidente”, spiega il Corriere della Sera.

“E la pressione sui nerazzurri è — e sarà — direttamente in proporzione. Le sette vittorie di fila in campionato sono già una base solida per ripartire. In attesa di capire se il ruolo del Milan è quello della «lepre», Conte studia il sorpasso sui rossoneri in vetta alla classifica e soprattutto aspetta lo scontro diretto con la Juventus di Pirlo (17 gennaio, 20.45) per capire due cose in una sola serata: se i bianconeri abdicano e se l’Inter è obbligata a vincere”.

(Corriere della Sera)