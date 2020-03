Mercato Inter, arriverà un vice-Lukaku e poi un profilo preciso. Conte vuole cominciare…

Un vice-Lukaku e un altro attaccante con caratteristiche ben precise. L’Inter lavora anche in vista della prossima stagione e per il reparto offensivo la società nerazzurra ha le idee chiare. Per il vice dell’attaccante belga il nome è quello di Giroud. “Mancherebbe comunque un altro spot, perché Conte vuole cominciare il prossimo anno con 4 attaccanti “veri” in rosa. L’idea era quella di puntare su un altro giocatore in scadenza, vale a dire Mertens, che però è ormai avviato a rinnovare con il Napoli. Significa che occorre trovare un altro profilo. Partendo, comunque, da un identikit: dovrà essere un elemento in grado di puntare l’uomo e di creare superiorità. All’Inter, quest’anno, è mancato un elemento con queste caratteristiche”, sottolinea il Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)