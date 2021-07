Conte: “Barella? All’Inter è migliorato molto. Corre il doppio degli altri”

Il tecnico ha concesso un'intervista al Telegraph nel quale ha esaltato le qualità di alcuni giocatori dell'Italia

Marco Astori

Antonio Conte, ex tecnico dell'Inter, ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Telegraph. L'allenatore ha esaltato diversi giocatori dell'Italia in vista della finale dell'Europeo di domani con l'Inghilterra: "Bonucci e Chiellini sono due difensori centrali fantastici. In questo momento e in questi Europei sono i migliori difensori. Chiellini sa benissimo che la sua carriera finirà tra qualche anno e per questo ora è sempre concentrato e sa che questa potrebbe essere l'ultima occasione importante della sua carriera per vincere con la Nazionale. Penso che lui e Leo insieme siano i difensori più forti degli Europei.

Bonucci e Chiellini hanno già giocato la finale degli Europei 2012, Spagna contro Italia, e hanno l'esperienza giusta per affrontare questo tipo di partita, la giusta personalità. Se ricordate dopo che l'Italia ha subito il gol contro la Spagna in semifinale, c'è un'immagine in cui Chiellini parla con i compagni e dice: "Ok, ora calmi e continuiamo a giocare". L'Inghilterra non ha questo tipo di giocatori con quest'esperienza. Per un allenatore, questi tipi di giocatori portano in campo la tua mentalità e i tuoi pensieri.

Donnarumma, penso che in questo momento e in futuro sarà uno dei migliori portieri del mondo perché è un giocatore completo. E' bravo con i piedi, ha la personalità per uscire, prendere palla e aiutare i difensori. È un portiere fantastico. Barella? E' un giocatore che solo due anni fa giocava nel Cagliari, una squadra di medie dimensioni. Negli ultimi due anni è migliorato molto all'Inter. Ha una grande energia e può correre tanto quanto la maggior parte dei giocatori può fare in due partite", ha concluso.