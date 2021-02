Conte: “Voglio la finale. Basta regali come all’andata, la Juve non ne ha bisogno”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida di domani sera contro la Juve, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Queste la parole dell’allenatore nerazzurro riportate da Gazzetta.it: “Ci sarà una Juve molto forte, che non ha bisogno di certi regali, come quelli concessi nell’1-2 dell’andata. Dovremo essere più bravi rispetto a quella gara. Ho fatto il professionista, so che certi errori possono capitare: dovremo farne tesoro”.

“Cosa mi aspetto di vedere domani a Torino? Quello che i ragazzi mi hanno sempre dimostrato: la voglia di condurre il gioco e fare la partita, cercando sempre il gol. Nessuno di loro ha mai disatteso le aspettative. D’altronde, se si arriva a questo punto della competizione, significa che alle spalle c’è un percorso importante”.