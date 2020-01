Conte batte il Chelsea in tribunale: ecco quanto dovrà sborsare il club di Abramovich

Antonio Conte ha vinto la sua battaglia legale contro il Chelsea. È quanto ha deciso un tribunale del lavoro che ha quantificato in 85 mila sterline il risarcimento che i blues dovranno versare all’allenatore dell’Inter. Il tecnico italiano ha già ottenuto dal Chelsea 26,6 milioni di sterline ed è l’esonero più caro della storia della Premier League. Ora il giudice del lavoro Andrew Glennie ha dichiarato che Conte è stato esonerato ingiustamente. “La denuncia per l’esonero ingiusto è fondata“, ha dichiarato. “Il Chelsea dovrà versare al richiedente un premio base di 1.524 sterline e un premio compensativo di 83.682, per un totale di 85.206 sterline“.

(Mirror)