Sky – Inter, ‘vantaggio calendario’ spazzato via dal covid. Ecco perché Conte…

Il tecnico nerazzurro avrebbe probabilmente voluto giocare la sfida col Sassuolo poi rinviata: i nerazzurri saranno chiamati a giocare tre partite in otto giorni dopo la pausa

La situazione ' Nazionali ' si è sbloccata. E dopo i sette giocatori stranieri ( Lukaku, Eriksen, Brozovic e Perisic, Radu, Skriniar, Hakimi ) partiti per rispondere alle chiamate dei loro commissari tecnici, con un risultato negativo all'ultimo tampone, partiranno anche i tre italiani. Parliamo ovviamente di Barella, Sensi e Bastoni . Se i tre staranno bene saranno autorizzati a raggiungere la Nazionale di Mancini in ritiro a Parma e poi Coverciano.

Probabilmente - spiegano a Skysport - l'allenatore nerazzurro avrebbe preferito giocare la gara con il Sassuolo che è stata rinviata. Anche perché adesso il vantaggio (del quale tanto si parlava) di poter giocare una volta a settimana verrà spazzato via dalle tre partite in otto giorni che l'Inter sarà costretta a giocare per recuperare la gara rinviata. La rosa tornerà ad essere completa o quasi solo a due giorni dalla sfida con il Bologna dalla quale ripartirà il campionato nerazzurro e ricominceranno settimane nelle quali bisognerà lottare contro tutto e tutti per conservare il vantaggio accumulato fino a qui.