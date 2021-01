Inter, Conte ha cancellato due tabù. Il tecnico usa spesso 3 lettere. Nel mese più difficile…

A parte lo scivolone nei gironi di Champions League, l’Inter di Antonio Conte viaggia spedita in campionato. I nerazzurri sono reduci dalla convincente vittoria contro la Juventus. La gara co i bianconeri certifica che è definitivamente nata l”Inter di Conte. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, mai negli ultimi due lustri i nerazzurri avevano chiuso il girone d’andata davanti alla Juventus. “Domenica sera, battendo Pirlo in una maniera più netta di quanto dica il 2-0, Conte ha cancellato due tabù in un colpo solo: lui stesso si è preso una maxi-rivincita contro la vecchia innamorata che sempre lo aveva sconfitto e, nello stesso momento, ha permesso all’Inter di guardare i bianconeri dall’alto a metà percorso“.

“Conte usa spesso quelle tre lettere, g-a-p, come una clava: a ogni occasione ribadisce che il “gap” con la Juve (e non solo) non è stato accorciato, eppure la realtà e i numeri raccontano l’opposto. Il match contro la Juve è la conferma della quadra definitiva perché il tecnico ha finalmente corretto alcuni problemi che, a giorni alterni, erano sempre emersi. Ora Conte, proprio nel mese più difficile, ha corretto la bozza e la squadra è pronta per la stampa finale”.

(Gazzetta dello Sport)