Inter-Conte, qualcosa si è rotto: niente addio, ma conferma possibile solo con lo scudetto

Antonio Conte e l’Inter, un rapporto che appare sempre più incrinato: il vertice di agosto a Villa Bellini, anzichè rinforzare i llegame e rilanciare le ambizioni nerazzurro, sembra aver avuto un effetto contrario sull’ambiente interista. Secondo Tuttosport la scelta è quella di andare avanti insieme, ma lo scudetto a questo punto diventa decisivo per la conferma per la prossima stagione: “L’Inter è in crisi. Magari la classifica in campionato non lo racconta, visto che i nerazzurri sono quinti a una sola lunghezza dalla Juventus (ma comunque a meno 5 dal Milan), ma le occasioni sprecate sono state tante, così come i mezzi passi falsi. Tempo per recuperare, però, ce n’è“.

ROTTURA – “La società non ha messo in dubbio la sua posizione, ma dopo la tregua (?) del 25 agosto a Villa Bellini, è evidente che qualcosa si sia rotto. Quell’incontro doveva riportare il sereno all’Inter, invece ha finito per “spegnere” Conte, con la squadra che ha smarrito la solidità difensiva e la mentalità vincente acquisita nel cammino in Europa League. Quell’Inter sembrava destinata a decollare, invece passeggia senza grinta come nei primi tempi con Real e Torino“.

SALVAGENTE SCUDETTO – “Con l’eliminazione dalla Champions – la terza consecutiva ai gironi, la seconda con la gestione Conte -, all’Inter rimarrebbe, di fatto, solo l’obiettivo scudetto (più la Coppa Italia, ovviamente). E solo il titolo, probabilmente, servirebbe a permettere a Conte e l’Inter di andare avanti, rispettare il contratto fino al 2022 e costruire una storia insieme come entrambe le parti hanno più volte dichiarato. Senza ottavi di Champions, per Conte rimarrebbe solo un obiettivo: e se è vero che il club ufficialmente non ha mai parlato di scudetto (era uno dei passaggi focali del vertice di Villa Bellini), è innegabile che quello sia il traguardo ambito, per gli investimenti fatti negli ultimi due anni per rinforzare la squadra e ingaggiare Conte, che di milioni ne percepisce 12“.