Inter, due nomi in casa Barça piacciono ai nerazzurri. Ma Conte sa che con Lautaro…

Come ormai noto, il Barça proverà in tutti i modi a strappare Lautaro all’Inter. Per farlo sta provando a mettere sul banco i cartellini di alcuni giocatori, in modo da rendere meno onerosa l’operazione. Ma il club nerazzurro ha detto no a un maxi scambio, cash oppure un solo giocatore dentro l’affare per il Toro.

“Ci sono alcuni giocatore che in assoluto non dispiacciono. Il nome di Vidal è fin troppo semplice da ipotizzare, ma lo stesso Semedo è un profilo da seguire. Insomma: l’Inter sa di avere un tesoro in casa. Comunque vada. In caso di permanenza, Conte potrebbe ancora lavorare su un giocatore con margini infiniti di miglioramento. In caso di separazione, l’Inter vuole sfruttare al massimo quel che si ritrova, provando a trasformare una cessione in un’occasione di rilancio”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.