Lautaro non forza la mano, Inter pronta a ingaggio top. Barça? No a maxi scambi, via solo per cash

L’Inter dovrà guardarsi in estate dagli assalti del Barcellona per Lautaro Martinez. L’argentino è più che seguito e dovrà decidere il suo futuro, tanto più che il presidente Zhang non vuole indebolire la squadra cedendo uno dei pezzi forti. Per ora, il Toro non ha chiesto di andarsene, ma il pressing del Barça è insistente. Lautaro non ha mandato alcun segnale di rottura all’Inter, sta bene in nerazzurro e con la sua Agustina si trova a meraviglia a Milano. Tanto che durante questa emergenza ha deciso di rimanere comunque in Italia.

Il Toro è convinto di poter vincere con l’Inter, conosce e approva il progetto nerazzurro ed è convinto che possa essere vincente. Oltre al Barça, sulle sue tracce c’è anche il Manchester City di Guardiola, ma se andrà via sarà solo per vestire blaugrana.

“È evidente che in questo momento il discorso rinnovo sia finito in secondo piano. Lautaro guadagna “solo” 1,5 milioni più bonus a stagione, contratto ormai “vecchio”, non adeguato a quanto fatto vedere in campo in questa stagione. E l’Inter è disposta a riconoscere all’argentino un contratto da top, ai massimi livelli per l’organico nerazzurro. Ma allo stesso tempo, perché la trattativa parta è bene che si vada oltre il 15 luglio, ovvero la data di scadenza della clausola rescissoria da 112 milioni. Quello è il muro di riferimento che il Barcellona deve scalare, se vuole arrivare a Lautaro. L’Inter non ha intenzione di abbassare la difesa”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Il Barcellona vuole davvero Lautaro, non ci sono dubbi. Ma non è detto che sia nelle condizioni economiche migliori per riuscire a chiudere un’operazione onerosissima. Altrimenti non si spiegherebbero le notizie secondo cui i catalani sarebbero disposti a inserire due, addirittura tre contropartite nell’affare. Ecco: non è da qui, semmai, che partirebbero i discorsi di Marotta e Ausilio. I parametri economici dell’eventuale affare sono noti. La strada sarebbe lunga e tortuosa, nel caso. L’Inter vuole cash, o al massimo si potrebbe discutere sull’inserimento di una – una sola – contropartita”, aggiunge il quotidiano.