Conte: “Avevamo messo le basi per vincere e dovevamo farlo. Nei nostri cuori deve…”

Antonio Conte ha commentato il pareggio contro il Sassuolo ai microfoni di Inter TV: “Noi ci lavoriamo, sia sul campo che da un punto di vista mentale. Il lavoro che devo fare io e deve fare lo staff deve essere completo. Non solo a livello tecnico-tattico, ma anche mentale. Di fame e di rabbia. I ragazzi sono bravi, attenti e hanno voglia di migliorare. Poi capitano partite come quelle di stasera che ti danno amarezza. Tante volte il lavoro che facciamo non viene compensato dal risultato. Il Sassuolo ha un’idea, ottimi giocatori in fase offensiva. Sono giocatori veloci, bravi ad attaccare gli spazi. Questa è una partita comunque difficile, però hanno messo delle basi per vincere e dovevamo farlo. Deve rimanere la delusione nei nostri cuori. Lucien è un bravo ragazzo, ha delle buone capacità. Non è semplice entrare e fare quello che ha fatto lui. Sono contento della sua prestazione. Deve continuare a lavorare, ha una buona base e ha compagni da cui apprendere tanto. Ripartire? Al di là del discorso classifica il nostro obiettivo è pensare sempre al massimo. Dobbiamo pensare a vincere tutte le partite. Ci sta che possa non accadere per tanti motivi contingenti, la la mentalità deve essere quella. Di provare a fare qualcosa di straordinario. Dobbiamo fare attenzione ed essere più precisi e non subire tre gol”.

(Inter TV)