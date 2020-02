Conte: “Questa Inter la sento mia. Tifosi incredibili, questo derby è per loro”

Una serata da togliere il fiato, da vivere con il cuore. Per urlare, per vincere uno dei derby più belli degli ultimi anni. Milano è ancora una volta nerazzurra, l’Inter si porta a casa un derby magico, che perdeva 2-0 al termine del primo tempo e che invece ha vinto per 4-2. Ai microfoni di Inter TV, Antonio Conte ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“A partita finita penso che sia stato bello vincere così un derby contro una squadra forte come il Milan, diverso rispetto all’andata. Sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Il primo tempo deve essere importante per noi, perché ci deve far capire che le partite vanno affrontate sempre con la testa, esaltando i difetti degli avversari. E’ colpa mia, perché sono io che preparo le partite. Non sarebbe stata la mia Inter anche nella sconfitta e ci avrei messo la faccia. Questa Inter la sento mia, sto cercando di trasmettere valori e mentalità, sacrificio e sudore. Quello che mi è piaciuto dei ragazzi è che non è da tutti rialzarsi dopo un primo tempo così. I grandi sono quelli che sanno incassare i colpi, ma rimanere in piedi e diventare più forti. Ho la fortuna di avere un gruppo che segue alla perfezione e non si lamenta. Siamo accompagnati dai risultati e questo è utile. Dobbiamo rimanere umili, ho detto ai ragazzi che mercoledì c’è un’altra partita difficile in Coppa Italia. Non possiamo snobbare rende. Bisogna iniziare a mangiare, mi auguro che mercoledì ci sia un grande pubblico e che ci trascini come oggi. I tifosi sono stati incredibili, dedichiamo a loro questa vittoria“.

(Fonte: Inter TV)