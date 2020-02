Conte: “Abbiamo concesso due regali. Non sono arrabbiato, ho detto alla squadra…”

Antonio Conte dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio: “Penso che gli episodi siano stati determinanti. Dispiace perché la partita è stata molto equilibrata, i dettagli oggi potevano spostare il risultato. I due episodi del gol potevano essere evitati e noi dobbiamo molto migliorare da questo punto di vista. In partite così importanti e con giocatori di qualità come avversari abbiamo fatto due regali. Mi dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto. Non sono arrabbiato, assolutamente. L’atteggiamento era quello giusto. Nel secondo tempo siamo entrati un po’ irrequieti e insicuri. Siamo noi che dobbiamo condizionare gli eventi. I margini ci sono, l’ho detto chiaramente anche ai ragazzi. Come impegno non avevo nulla da rimproverare. Ma dobbiamo continuare nel processo di miglioramento del singolo. Hanno grandi margini e devono avere voglia di continuare a crescere. Questo ci deve dare forza se vogliamo continuare a dare fastidio quest’anno e negli anni futuri. Tutto questo passa anche da un miglioramento dei singoli”.

(Inter TV)