Tronchetti: “Pirelli resta ma non sponsor di maglia. Suning ha ricevuto soldi, credo che…”

Marco Tronchetti Provera, intervenuto a "La politica nel pallone", ha parlato del presente e del futuro del club: "Credo in cammino normale"

"L'Inter sta dimostrando non solo di essere equilibrata ma di avere una voglia di vincere che la rende aggressiva fino all'ultimo minuto. Questo è un segnale altamente positivo. Lukaku cresce di partita in partita, ha sicurezza nei suoi mezzi e ha aggiunto quella sana cattiveria che sembrava mancasse a inizio stagione: è formidabile non solo come uomo gol ma anche come uomo assist. E' difficile paragonarlo ai grandi del passato, perchè ha i tratti di un fortissimo centravanti ma anche la capacità di appoggiare il gioco dei compagni. Lo credo superiore anche ai nostri grandi cannonieri".