Conte, sei uomini per due maglie: Inter, ora gli esterni diventano una nuova risorsa

La novità dei cinque cambi a partita potrebbe regalare nuova linfa agli esterni dell’Inter, ruolo nevralgico nelle idee di gioco di Antonio Conte. Come scrive Tuttosport, il tecnico nerazzurro ha la possibilità di ruotare sei elementi per due maglie:

“Come spesso ha ricordato Conte stesso, il ruolo di esterno nelle sue squadre è quello più semplice da svolgere. Ma ai suoi interpreti, l’allenatore chiede tanta fatica, sacrificio, voglia di sgobbare per fare avanti e indietro più volte possibile. Ecco perché i cinque cambi potrebbero risultare un’arma per l’Inter: Conte, infatti, avrà a disposizione, almeno in partenza, ben sei giocatori, tre per corsia, da alternare. Di fatto, il tecnico potrà chiedere ai titolari di dare tutto per un’ora di gioco e poi dargli il cambio nell’ultima mezzora con un compagno fresco. Il tutto, avendo poi a disposizione altri tre cambi per modificare assetto tattico o sostituire uomini stanchi o dal rendimento negativo. Come detto, Conte avrà sei giocatori per le due fasce: Candreva, Moses e D’Ambrosio a destra; Young, Asamoah e Biraghi a sinistra; con Young e D’Ambrosio (in parte anche Candreva) in grado di disimpegnarsi su entrambi i fronti.

Sulla carta i titolari saranno Candreva e Young, i due giocatori a cui Conte si è affidato di più: l’azzurro è stato una delle rivelazioni della stagione, ritrovando continuità di rendimento (4 gol e 6 assist) dopo l’ultima annata da comprimario con Spalletti; l’inglese è arrivato a gennaio e una volta sceso in campo, non ha più perso il posto“.