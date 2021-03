Conte fissa gli obiettivi futuri. C’è un’etichetta che vuole scrollarsi di dosso

L'uscita dall'Europa è ancora una ferita aperta e il tecnico dell'Inter nel prossimo anno vorrebbe andare avanti in Champions

Si è ribaltato tutto dalla scorsa estate, adesso Conte non pensa più a lasciare l'Inter, ma vuole aprire un ciclo col club nerazzurro. Il tecnico sta costruendo qualcosa di importante, non vuole buttare via tutti i sacrifici e il lavoro svolto fin qui ed è pronto a rimanere ancora sulla panchina nerazzurra. E ha già in testa una rivincita, quella europea.

"Conte è totalmente concentrato sull’idea di vincere questo scudetto, certo. Ma in cuor suo ha già le motivazioni pronte per il prossimo futuro. L’Europa a quel punto diventerebbe anche una sfida personale, non solo dell’Inter. E di sicuro, arrivare a giocarsi la massima competizione nella seconda parte di stagione sarebbe l’obiettivo della prossima Inter, il buco nero dal colmare. A maggior ragione, con una squadra maturata, non più inesperta, con un bagaglio pieno di lavoro, tra la finale di Europa League raggiunta al primo colpo e un tricolore in tasca che di certo aggiunge, mai toglie. Soprattutto a una rosa in generale poco abituata a vincere come quella nerazzurra", sottolinea La Gazzetta dello Sport.