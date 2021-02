Inter, la reazione di Conte dice tutto: “A chi gli sta accanto ha detto questa frase”

Il Giorno svela quanto detto ad amici e familiari dal tecnico nerazzurro dopo i fatti spiacevoli dell'Allianz Stadium

"«Spero solo che alla fine se ne sia reso conto...»". E' questo il virgolettato di Antonio Conte riportato da Il Giorno, nella sua edizione odierna. Il tecnico dell'Inter, scrive il quotidiano, ha mostrato così la sua amarezza e la sua delusione per i fatti spiacevoli dell'Allianz Stadium di martedì sera: "Antonio Conte non se l'aspettava un trattamento così dal vecchio amico-presidente Andrea, e si sfoga con le persone che gli sono accanto. Ha visto e sentito tutto nel mondo del calcio, ma tanto rancore non poteva immaginarselo", conclude il quotidiano.