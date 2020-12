Sky – Cagliari-Inter, Conte valuta di lasciar fuori due titolarissimi. Possibili quattro novità

Non c’è troppo tempo per recriminare su quanto accaduto e continuare a leccarsi le ferite. Perché fra meno di due giorni c’è un’altra partita insidiosa e l’Inter ha l’obbligo di tornare a vincere, per dare un segnale forte e rimettersi subito in marcia in campionato, a questo punto diventato l’obiettivo principale da qui a fine stagione. Antonio Conte e i suoi lavorano per la partita di Cagliari, in programma domenica alle 12.30 alla Sardegna Arena.

Una partita in cui Antonio Conte potrebbe optare per alcuni cambi. A cominciare dall’attacco. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l’allenatore sembra intenzionato a schierare al fianco della certezza Romelu Lukaku non Lautaro Martinez, bensì Alexis Sanchez, in questo momento favorito. Ma qualche novità potrebbe esserci anche sugli esterni.

L’emittente riferisce, infatti, che sia Hakimi che Young potrebbero stare fuori, a vantaggio di Darmian da una parte e di Perisic dall’altra.

(Fonte: Sky Sport)