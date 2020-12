TS – Inter, dal Siviglia allo Shakhtar: Lukaku chiamato a rialzarsi di nuovo dopo la sfortuna

Romelu Lukaku è protagonista nel bene e nel male. Trascinate indiscusso dell’Inter, ha partecipato purtroppo per lui e per i compagni anche agli episodi più sfortunati della storia recente . Il primo, come sottolinea TuttoSport, nella finale di Europa League con il Siviglia: “A Colonia il centravanti belga, autore del rigore del momentaneo 1-0 conquistato grazie a una galoppata irrefrenabile, è lo sfortunatissimo protagonista della carambola che spinge nella porta nerazzurra la rovesciata di Diego Carlos , destinata a uscire. Il numero 9 si trova sulla traiettoria, dopo essere tornato in area per dare una mano ai compagni, e involontariamente provoca il sorpasso definitivo del Siviglia”.

Il secondo, mercoledì in Champions: “Contro lo Shakhtar è finita sotto i riflettori la respinta di Lukaku, in posizione di fuorigioco a pochi passi dalla linea di porta ucraina, del colpo di testa quasi a botta sicura di Alexis Sanchez nel finale. Avrebbe potuto essere il gol della qualificazione. Invece resterà il dubbio di cosa sarebbe successo senza la presenza di Lukaku sulla traiettoria. Il portiere ucraino Trubin aveva già compiuto diverse prodezze. Ed era ben piazzato. Ma l’incornata di Sanchez era davvero potente. Una trama bizzarra in entrambi i casi perché, fino a questi momenti rocamboleschi, Lukaku era stato il trascinatore assoluto”.