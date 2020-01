Inter, Conte furioso con Lukaku: “Ti nascondi, continua così e ti cambio”

Durante la partita contro il Lecce Antonio Conte si è arrabbiato molto con Romelu Lukaku. Gli inviati di Sky a bordo campo hanno riferito quanto detto dall’allenatore nerazzurro al suo attaccante. Queste le parole dette al giocatore: “Quando ci abbassiamo tu sali e quando ti dobbiamo trovare non ti nascondi ti vai a mettere nel traffico. Non ti abbiamo trovato mai e non hai fatto molto per farti trovare, se continui così ti cambio“, riferiscono dal noto canale satellitare.

(Fonte: Skysport)