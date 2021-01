Inter, la voglia di arrivare in fondo superiore a ogni mugugno. Dentro lo spogliatoio Conte…

I dubbi sul futuro del club e la preoccupazione per gli stipendi in ritardo esistono, ma il lavoro che stanno svolgendo Conte e i dirigenti nerazzurri è stato fin qui fondamentale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la voglia di arrivare in fondo è al momento superiore a ogni mugugno proprio perché è Conte a far da garante dentro allo spogliatoio.

“Si è calato con la sua truppa dentro alla stessa trincea, scavata per raggiungere l’obiettivo. Anzi, se c’è un contesto in cui Conte si esalta da sempre, è quello in cui può dichiarare guerra al mondo: il “noi contro tutti” ha un che di mourinhiano e si ripresenta spesso nelle difficoltà. Con José ha in comune anche il passato vincente al Chelsea e la vittoria della Premier è anche il filo conduttore che lo lega a Roberto Mancini. E come il Mancio, Antonio ha l’abitudine di trattare senza mediazioni con i campioni, avendo diviso lo spogliatoio con loro anche da giocatore”.

(Gazzetta dello Sport)