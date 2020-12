Conte: “Non dobbiamo concedere nulla. Hakimi? Può diventare top mondiale, ha capito che…”

Antonio Conte ha analizzato la vittoria contro il Bologna ai microfoni di Inter TV: “Il Bologna non è stata la prima né l’ultima squadra che cambia sistema. Mi viene da sorridere quando uno parla del 3-5-2. Le squadre ci considerano in maniera importante se ogni volta cambiano per pararsi. L’anno scorso abbiamo fatto 110 gol, quest’anno siamo la squadra che ha segnato di più. Questo è un sistema offensivo. Se vogliamo trovare la recriminazione è il gol subito. Sarebbe stato perfetto finire a reti inviolate. Dobbiamo sempre stare attenti, determinati, feroci e non concedere niente. Statistiche? Sono una constatazione di quello che è già stato fatto l’anno scorso. Quest’anno abbiamo di nuovo il miglior attacco. Questa è una squadra con un’ottima fase offensiva. Creiamo tanto, potevamo segnare anche più gol oggi. Bene così. Le squadre che hanno ambizione devono sempre avere un buon equilibrio. Abbiamo concesso tanto nella prima parte della stagione, adesso stiamo lavorando su questo”.

Hakimi criticato? “Non mi stancherò mai di ripetere: soprattutto all’Inter, o tutto bene bene, o male male. Con il Benevento avevamo preso il nuovo Garrincha, dopo c’è stato qualche errore e qualche situazione con disattenzione e si è iniziato a criticare un giocatore che non dimentichiamo che ha 20 anni e che viene da due anni dal calcio giocato a questi livelli. Sa benissimo che deve completarsi. Sa che ha le potenzialità per diventare un top a livello mondiale, ma sa anche che in Italia è più difficile giocare. Qui ti battezzano subito con le caratteristiche che ha. Sta lavorando, ha campito in maniera umile. E’ stato fuori quando doveva stare fuori, quando ha giocato ha dato una risposta. Vediamo che situazione reputo migliore contro lo Shakhtar: se farlo partire dall’inizio. Con il Borussia è stato decisivo anche quando è entrato a partita in corso. Stiamo parlando di un giocatore bravo che sta lavorando e sono convinto che ci darà grandi soddisfazioni”.

(Inter TV)