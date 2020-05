Sky – Ripresa Serie A, il Premier Conte entra in azione: in agenda riunione con Gravina e Dal Pino

Parte il conto alla rovescia per capire il futuro della Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30, la Federcalcio si riunirà con il Cts per trovare un accordo sul protocollo medico.

A parte questo primo step fondamentale per la ripresa degli allenamenti di gruppo, c’è però una novità che riguarda il Premier Conte. Il Primo Ministro ha infatti pre-allertato il presidente della FIGC Gravina e quello della Serie A Dal Pino per una riunione che si terrà a breve. Un segnale inequivocabile della volontà, di Conte, di prendere in mano il dossier calcio, seguendolo in prima persona.