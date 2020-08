Giornata importante per l’Inter che questa sera si gioca l’accesso alla finale di Europa League nella semifinale contro lo Shakhtar. Intervistato da Inter Tv il tecnico Antonio Conte ha parlato della delicata gara:

“Dobbiamo sapere che ci sarà da soffrire e da stringere i denti. Ci saranno momenti difficili, non dovremo perdere la bussola, abbiamo le nostre armi e vogliamo metterle in pratica. Come dico sempre: che vinca il migliore”.