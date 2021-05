SM – Conte abbottonato sul futuro: aspetta un confronto, queste le richieste all’Inter

L'allenatore nerazzurro, ai microfoni de Le Iene, non ha detto 'resto sicuramente'. Aspetta di parlare con la proprietà. Ha un contratto in scadenza nel 2022

Eva A. Provenzano

La grande festa dell'Inter si trasferisce ad Appiano. Brindisi e poi ritorno sul campo, agli allenamenti. C'è da preparare la partita con la Sampdoria. Conte vuole superare il muro dei 90 punti. C'è un po' di preoccupazione nell'aria per le possibili aggregazioni prima della gara di sabato davanti al Meazza. La Questura continua a chiedere alla Lega Calcio di anticipare alle 15 l'orario di inizio della partita che al momento è fissato per le 18. Per non rischiare di sforare il coprifuoco.

"Conte intanto rimane abbottonato sul suo futuro. Non gli è bastata neanche la lettera di Jindong Zhang che lo ha considerato come il principale artefice della vittoria per lasciarsi andare all'ufficializzazione della notizia che sarà ancora lui l'allenatore dell'Inter nella prossima stagione", spiegano a SportMediaset.

Le richieste

Le parole del proprietario nerazzurro dicono come Suning consideri il 19esimo scudetto solo come l'inizio di un cammino. Conte però aspetta di sedersi ad un tavolo e aspetta - dice il tg sportivo di Italia1 - una proposta di rinnovo al contratto in scadenza nel 2022 con le adeguate economiche e tecniche. Vuole stipendi pagati e che tutti i big rimangano all'Inter. Vuole che venga rinforzata la squadra per essere altamente competitivi in Europa. L'obiettivo è la seconda stella "anche perché secondo rumors inglesi sarebbe in arrivo una proposta dal Tottenham di venti mln a stagione e quella sì che potrebbe rovinare la grande festa nerazzurra".

(Fonte: SportMediaset)