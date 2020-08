Conte: “Farò valutazioni a fine anno, bisogna trovarsi su stessa lunghezza d’onda con il club”

L’Inter batte 2-0 l’Atalanta con una grande prestazione e si prende di forza il secondo posto. Decidono i gol di D’Ambrosio e Young, nerazzurri che chiudono a un solo punto di distacco dalla Juve, stasera sconfitta dalla Roma. Ne ha parlato il tecnico dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Dazn:

“Mi dà soddisfazione il percorso fatto dalla squadra, 43 punti fatti fuori casa, miglior difesa e secondo miglior attacco. Abbiamo recuperato tanti punti a tantissime squadre, il merito appartiene solamente ai ragazzi e alle persone che hanno lavorato coi giocatori. abbiamo avuto tante difficoltà a livello di infortuni, abbiamo fatto 82 punti, era tanto che non si vedevano questi numeri. Il gap con la Juve c’è ed esiste ed è ancora importante, c’è poco da dire. Dobbiamo essere intelligenti e non passare da stati depressivi all’euforia eccessiva. In campionato abbiamo fatto il nostro dovere, rispetto all’anno scorso abbiamo migliorato di tanto. Ora in Europa League vogliamo fare bella figura, poi si faranno le valutazioni a fine stagione. È stata un’annata molto dura per me, mi conforta il fatto di avere un gruppo di grandi professionisti.

Cosa manca? Per ora la Juve festeggia il nono scudetto consecutivo, hanno dimostrato di essere nettamente i più forti. Loro hanno lavorato per migliorare, le altre hanno lavorato in negativo per distanziarsi. Ora le altre squadre stanno migliorando. Annata molto dura sotto tanti punti di vista, anche personali. Ora finiamo l’anno poi è giusto che tutti quanti faremo delle valutazioni per l’anno prossimo. Abbiamo preparato questa partita forti dell’andata dove avevamo fatto bene, eccetto 15′ dove ci eravamo abbassati. Oggi partita preparata nel migliore dei modi, i ragazzi sono migliorati molto. C’è sempre la voglia di andare in avanti. Colgo l’occasione per fare i complimenti all’Atalanta e a Gasperini. Ha portato qualcosa di nuovo, chi gioca contro l’Atalanta andrà sempre in difficoltà. Merito a questi ragazzi che sono eccezionali. Bravi, nonostante gli siano state tirate addosso tante critiche. Non mi è piaciuto quanto detto verso i ragazzi e anche verso di me. Tutti faremo delle valutazioni e tireremo delle somme.

Lukaku dove può arrivare? È un attaccante forte, lo cercavo già al Chelsea e poi lo ha preso lo United. Ha una struttura di 1,90, ti fa da punto di riferimento ma a campo aperto ha una velocità da football americano. Può migliorare nel tocco, nello stop e nel passaggio. Se migliora può diventare un giocatore unico. Oggi mi è piaciuto tanto anche Lautaro, aveva gamba, e anche Sanchez. Merito dei ragazzi se siamo arrivati secondi a 82 punti. Tutto ciò che dico è soggetto a critica. Marotta vuole regalarmi Messi? So solo io che ho dovuto fare per far arrivare Lukaku. Non è stata una passeggiata, fidatevi. Noi dobbiamo finire e fare il meglio in Europa League, poi io e la società faremo valutazioni. Bisogna trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda, non solo da punto di vista tecnico, valutazioni su tutto”.