CorSera – Inter, Conte chiede più autonomia. Possibile l’intervento di Zhang Jindong

Panchina dell’Inter non ancora sicura, Conte ha espresso tutti i suoi dubbi e presto incontrerà la società e si capirà se il rapporto andrà avanti o si interromperà.

“Diventa cruciale il confronto con Steven Zhang e quel che Conte proporrà. La richiesta potrà essere di maggiore autonomia, una gestione più diretta del mondo nerazzurro. Il presidente valuterà. Ipotizzabile, quasi fisiologico, un passaggio con il patron di Suning Jindong Zhang.

Sarà il primo passo per Conte, un altro andrà fatto il giorno seguente con la dirigenza. Finite le consultazioni si tireranno le somme. Nessuno vuole cause legali, la volontà è evitarle. Se divorzio sarà, va trovata la soluzione meno dolorosa. Un enigma non facile da risolvere“, si legge sul Correre della Sera.