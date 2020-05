Conte: “Kanté straordinario, a centrocampo può giocare ovunque. Uno dei migliori…”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sports, Antonio Conte ha parlato anche di Frank Lampard e N’Golo Kanté. Il tecnico nerazzurro spende belle parole per entrambi. Per quanto riguarda l’ex centrocampista, Conte ha dichiarato: “Penso che Frank stia facendo davvero un ottimo lavoro. Questa è la sua seconda esperienza come manager e gestire una squadra di alto livello non è facile. Penso che abbia le capacità per diventare uno dei migliori manager del mondo. Deve continuare a lavorare in questo modo e gli auguro il meglio per il futuro“. Per quanto riguarda Kanté, l’allenatore ha aggiunto: “Secondo me può giocare in ogni posizione a centrocampo. Stiamo parlando di un giocatore straordinario, un giocatore eccezionale. È fantastico con o senza palla e quando hai N’Golo nella tua squadra puoi pensare che stai giocando con un giocatore in più. Uno dei migliori giocatori che ho avuto nella mia carriera da allenatore“.

(Standard.uk)