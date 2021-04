Conte, altra ‘lezione’ con i follower: “Contro squadre schierate difensivamente…”

Su Instagram il tecnico nerazzurro spiega come affrontare una squadra chiusa in difesa

"Cos’è per voi questo, tiki-taka? Calcio verticale? O una via di mezzo?". È stato uno degli ultimi post su Instagram in cui Antonio Conte ha voluto interagire con i suoi follower su Instagram. A distanza di qualche settimana, il tecnico nerazzurro torna su Instagram per spiegare come affrontare squadre che si chiudono in difesa.