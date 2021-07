Inter-Conte, impossibile proseguire. E Marotta spiega il motivo della buonuscita

L'amministratore delegato nerazzurro è tornato sulla separazione con il tecnico nel corso dell'ultima assemblea dei soci

Si è svolta ieri l'assemblea dei soci dell'Inter: presente anche Steven Zhang , in collegamento video da Nanchino. Il presidente nerazzurro ha ribadito le linee guida da seguire in questo difficile momento dal punto di vista economico e introdotto i due nuovi consiglieri, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, che rappresenteranno il fondo di investimenti Oaktree. Tra i vari temi toccati, secondo il Corriere dello Sport, c'è stato anche l'addio ad Antonio Conte: a spiegare i motivi della separazione e della conseguente buonuscita ci ha pensato l'amministratore delegato Beppe Marotta.

"Del rapporto con Conte, sollecitato da una domanda di un azionista, ha parlato anche Marotta: l'ad, interrogato sul motivo della buonuscita data al tecnico, ha spiegato che in quel momento era meglio trovare un'intesa economica per lasciarsi in buoni rapporti piuttosto che dover arrivare all'esonero e pagare l'intero importo del contratto. Proseguire insieme era impossibile vista la diversità di vedute".