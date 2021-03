Inter, tra Conte e Marotta è tornato il sereno. “Una rivincita comune li unisce”

Il tecnico dell'Inter e l'ad, dopo un periodo complicato in estate, ora sono tornati ad avere un ottimo rapporto e hanno una rivincita comune

Come spiega La Gazzetta dello Sport "La sintonia tra Conte e Marotta è figlia, oltre che del grande lavoro di compattezza nei giorni delle voci societarie e di un calendario complicatissimo da affrontare, anche di un obiettivo comune . Entrambi hanno lasciato non senza polemiche la Juventus, entrambi hanno la grande motivazione - oltre che evidentemente la possibilità - di chiudere il ciclo di successi bianconero che proprio loro due, in coppia, avevano avviato nel 2011-12. Sarebbe la chiusura del cerchio: farlo da avversari, poi, con la squadra eterna rivale dei bianconeri. Ma il discorso va proiettato in avanti".

"Marotta è stato vicino a Conte nei momenti più difficili di questa stagione: un inizio complicato, l’eliminazione europea, gli stipendi non pagati ai giocatori. E il tecnico ha apprezzato. Viceversa, Marotta riconosce a Conte l’enorme lavoro di valorizzazione della rosa, oltre che di recupero di alcuni giocatori ai margini. Quel che li unisce, in prospettiva, è l’idea di non fermarsi a un eventuale primo successo. Lo scudetto è tutto da conquistare, calma e gesso. Ma aprire un altro ciclo di vittorie insieme è il segno di una continuità che farebbe davvero male agli avversari. Ed è abbastanza per pensare di continuare sulla stessa falsariga di questa stagione. Lontani, lontanissimi sono oggi i tempi delle voci (solo voci?) relative ad Allegri, dei dubbi - legittimi o no - da una parte e dall’altra. Conte è la miglior soluzione possibile oggi per l’Inter. E l’Inter, oggi, è il progetto più accattivante per il tecnico", aggiunge il quotidiano.