Conte è un martello: alla Pinetina lavoro atletico durissimo. Qualche giocatore rimpiange…

È come una preparazione-bis quella che i giocatori dell’Inter stanno facendo ad Appiano Gentile. Mascherina e cronometro in mano, Antonio Conte è il solito martello e non vuole passi falsi in vista di una possibile ripartenza che si avvicina sempre di più. “Meglio fare il martello dal vivo, altro che compiti a casa. L’obiettivo è facile facile: lavorare sui campi del Centro Suning proprio come è stato fatto a Lugano un’estate fa. Ad Appiano in questi giorni si corre un sacco: ogni allenamento è un pienone di intensità come è successo durante la preparazione di luglio 2019, se non addirittura di più“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Le sedute individuali sono cominciate l’8 maggio, il primo giorno di riposo è stato domenica scorsa e ieri Lukaku & co. hanno goduto di un secondo turno di stop. Meritatissimo. Anche perché Antonio sta mettendo nei muscoli dell’Inter tantissimi chilometri, che saranno la riserva di benzina per la ripresa. Con la palestra ancora chiusa, si fa tutto in campo e qualche giocatore rimpiange i ritmi già altissimi di Lugano, quando il metodo contiano era ancora alle prime pagine. Il martello Antonio, infatti, non si ferma qui: alla sua Inter serviranno anche brillantezza e forza, sprint e ripetute sono obbligatorie per partire alla grande“.

(Gazzetta dello Sport)