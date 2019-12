Conte penserà all’Inter anche durante il Natale. Ecco cosa dovrà fare durante la sosta

Non solo Conte ha dato indicazioni da seguire durante le vacanze natalizie per i suoi giocatori e per il suo staff, ma anche il tecnico dell’Inter lavorerà duro in questo periodo di sosta.

“Se i giocatori (come ha detto nel post-Genoa) “nelle vacanze dovranno dedicare un po’ di spazio” a lui, Conte difficilmente riuscirà a non dedicare spazio all’Inter. Ieri sera, ospite a “Che Tempo che fa” a ribadito a Fazio: «La vittoria me la godo pochissimo, la sconfitta dura molto di più: è un lutto temporaneo, anche per la famiglia». A casa sanno come funziona, e non si stupiranno di vederlo lavorare appena messa giù la fetta di panettone. I fronti su cui battersi sono molteplici: dopo aver superato i problemi immediati ora dovrà trovare il modo di migliorare ancora la squadra. Se la Juve ha molte risorse “inesplorate” nella rosa, in casa nerazzurra bisogna scovare nuovi margini: gli inserimenti dei centrocampisti, le puntate offensive dei difensori su calcio da fermo? E poi bisogna gestire “l’abbondanza”, se davvero arriverà: con Sensi, Barella e Sanchez di nuovo a disposizione serve integrare le loro forze a quelle dei “riservisti” che hanno tenuto botta. Lavoro piacevole, si dirà. Ma lo è tutto per Conte. Coraggio, le vacanze finiranno”, si legge su La Gazzetta dello Sport.