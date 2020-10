Conte: “Lo Shakhtar ha difeso con il 6-3-1. Finalmente notizia positiva, a centrocampo…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio in Champions League: “Lo Shakhtar ha preso le misure? Io ho visto la partita con il Real Madrid e hanno fatto la stessa partita. Hanno difeso con il 6-3-1, sono stati accorti da ogni punto di vista. Con il Real hanno segnato tre gol e potevano farne altri due-tre, è stato bravo Courtois. C’era un grande pericolo nell’attaccare e scoprirsi. Penso che nonostante la situazione difensiva, che ci aspettavamo, abbiamo creato molte occasioni per fare gol. E’ un peccato perché erano occasioni importanti che potevano essere sfruttate in modo migliore. Siamo stati bravi a non concedere ripartenze, Samir è rimasto tranquillo. E’ la seconda partita in cui non concediamo gol. La strada è quella giusta. Lo Shakhtar ha fatto una partita tradendo le sue caratteristiche ma perché lo abbiamo portato a fare questo”.

Fatica e notizie positive: “A questi ragazzi non posso che fare i complimenti. Questa è la quarta partita in dieci giorni, non perché uno si debba lamentare ma abbiamo iniziato con sei persone che hanno contratto il virus, abbiamo avuto due infortunati e stanno giocando gli stessi. Avere questa condizione psicofisica e questa intensità è una cosa per la quale va dato atto ai ragazzi. Real? Noi dobbiamo concentrarci sul match di sabato. Bisogna recuperare energie. La notizia positiva è che Gagliardini e Radu sono finalmente negativi. Anche a centrocampo recuperiamo un’arma in più. Ora dobbiamo prepararci perché abbiamo bisogno di vincere la partita di campionato e poi penseremo alla doppia sfida di Champions League”.

(Inter TV)