Inter, Conte: “Sento la responsabilità di raggiungere Herrera e Mourinho. I tifosi hanno…”

Parole importanti, quelle rilasciate da Antonio Conte nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Parole di un allenatore totalmente dedito e focalizzato sulla sua avventura in nerazzurro, parole di chi ha tutte le intenzioni di prolungare il suo progetto nel tempo e raggiungere le vette dei grandi della storia interista:

OBIETTIVO – “Avrò raggiunto il mio obiettivo quando gli avversari non avranno davanti solo 11 giocatori, ma sentiranno di affrontare una cultura, una identità, un sistema di valori, una passione e uno scopo collettivo. Scudetti o coppe sono una conseguenza. Ma la cultura della vittoria arriva attraverso il lavoro, l’organizzazione. Lo scopo comune deve essere quello di fare scelte giuste che semplifichino il percorso, non che lo complichino“.

PARAGONI CON HERRERA E MOU – “Alt. Un momento. I paragoni sono lusinghieri. E la responsabilità di raggiungere i loro risultati la sento. Ma non confondiamo le epoche e le fasi storiche del club. L’Inter di Herrera e di Mourinho erano realtà consolidate. Squadre con tanti uomini che avevano già vinto tanto. Anche la mia Inter ha dei valori importanti, voglio solo che non si confondano dimensioni diverse. Noi siamo partiti molto più indietro“.

STAGIONE ANOMALA – “I tifosi hanno il diritto di sognare, ma dobbiamo essere consapevoli che quella scorsa è stata una stagione anomala. Siamo finiti a -1 anche perché la Juve, dopo aver vinto il titolo, nelle ultime partite ha un po’ mollato. Io paradossalmente sono più fiero di essere arrivato così davanti al Napoli, che partiva per vincere lo scudetto. Della Juve non ricordo solo il -1 finale, ma anche la partita che hanno giocato e vinto contro di noi pre lockdown. In cui loro hanno mostrato di avere ancora intatta cattiveria e fame di successo“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)