CdS – Conte, operato positivo per Suning. Le parole hanno lasciato il segno, ma non sarà addio

Nelle scorse settimane si è parlato anche del futuro di Conte all’Inter; gli sfoghi del tecnico nerazzurro hanno messo in dubbio la sua permanenza a Milano, ma al momento non ci sono i presupposti per un suo addio dopo un solo anno, come spiega il Corriere dello Sport:

“Il suo operato è giudicato positivamente dalla proprietà, la qualificazione in Champions in ampio anticipo rappresenta già un bel passo avanti per l’Inter dopo due anni di festeggiamenti all’ultimo respiro. Le esternazioni polemiche hanno lasciato il segno, ma qui i conti impongono continuità ancor più che alla Juve: Conte nei prossimi due anni incasserà 12 milioni netti a stagione più 2 di bonus, il ragionamento (forse) inizia e finisce qui”.