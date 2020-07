Mercato Inter, Conte vuole 4 titolari: Dzeko il primo nome. Sprint per Kumbulla, due big ai saluti

Stagione con qualche rimpianto per l’Inter di Conte, rimpianti che non dovranno esserci alla fine della prossima stagione. Il tecnico nerazzurro sta già lavorando alla costruzione della squadra del prossimo anno. Il primo acquisto, Hakimi, è già stato messo a segno, ma Conte vuole altri 4 titolari.

“Marotta lavora all’acquisto di Sanchez (primo step, averlo per l’Europa League anche a costo di pagare una “penale” allo United nel caso le due squadre dovessero affrontarsi). E punta a Edin Dzeko che – per caratteristiche – può adattarsi benissimo con gli altri attaccanti in rosa e pure, all’occorrenza, giocare sulla trequarti in una formazione fortissimamente a trazione anteriore. Il primo rinforzo sarà Sandro Tonali che ha da tempo l’accordo con l’Inter e attende solo che arrivi la fumata bianca dal Brescia. Inter che ha accelerato anche i discorsi con il Verona per Marash Kumbulla che, a differenza di quanto paventato al presidente Setti un mese fa, sarà subito nerazzurro. Il che accresce il sospetto che Milan Skriniar, dopo aver mostrato poca compatibilità con la difesa a tre, possa essere il pezzo grosso in uscita dall’Inter. In uscita pure Brozovic: con l’offerta giusta, può partire”, si legge su Tuttosport.