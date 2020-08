CdS – Inter, Conte non si è pentito delle sue parole: dopo la finale confronto con Zhang

Le recenti vittorie in Europa League sono servite, oltre a consentire all’Inter a giocarsi un trofeo europeo a 10 anni dall’ultima volta, a riportare un po’ di serenità nell’ambiente nerazzurro, scosso al termine dell’ultima giornata dal durissimo sfogo di Antonio Conte. Una volta archiviata la finale contro il Siviglia, secondo il Corriere dello Sport, il tecnico si confronterà direttamente con il presidente Steven Zhang per discutere del suo futuro:

“Comunque vada il match con il Siviglia, nelle ore successive toccherà a Zhang jr. scendere in campo per un’altra partita, forse ancora più complicata, quella che riguarda il futuro di Conte. La piega presa dagli eventi dopo lo sfogo del tecnico post-Atalanta impone un confronto, il cui esito non si può dare per scontato. I risultati, anzi le vittorie, hanno riportato il sereno, se non altro in superficie. La sensazione è che a nessuna delle parti convenga un divorzio, ma senza un’intesa ad ampio raggio proseguire assieme rischierebbe di essere controproducente. Peraltro, Conte non si è pentito di quelle esternazioni e le ribadirà anche nel faccia a faccia con Steven“.