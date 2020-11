Conte: “Si può vincere o perdere, l’importante è farlo da uomini. La questione è che…”

Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Real Madrid a San Siro: “Con il Real Madrid non siamo proprio fortunatissimi. All’andata avevamo concesso un paio di regali subito, oggi il rigore subito. Al di là di quello ci ha ammazzato sportivamente l’espulsione di Vidal. Già difficile giocare con il Real, se rimani in dieci per 60 minuti diventa proprio difficile. E’ questione che stiamo parlando di due squadre che si trovano su due livelli diversi. Il Real ha stravinto questa competizione ed è sempre protagonista. Noi ci stiamo affacciando, è il terzo anno: sappiamo che c’è una strada che dobbiamo percorrere con grande umiltà. Dobbiamo lavorare e cercare di colmare il gap per essere protagonisti. La reazione? Sicuramente l’atteggiamento è stato giusto, ho ringraziato i ragazzi. Si può vincere o perdere, l’importante è farli da uomini. I ragazzi hanno dato tutto e hanno cercato di opporsi. Quando incontri squadre forti e le aiuti anche, diventa difficile per tutti”.

(Inter TV)