Inter, Conte pronto a cambiare: prove tattiche di difesa a 4, debutto con il Sassuolo?

Attardata in campionato e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League, l’Inter è chiamata a dare segnali per svoltare una stagione iniziata ampiamente al di sotto delle aspettative. Nella giornata di ieri il gruppo si è subito messo a lavorare per preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma sabato alle 15.

SVOLTA TATTICA – Una delle principali critiche rivolte al tecnico nerazzurro riguarda il suo immobilismo tattico, in particolar modo per quanto riguarda la difesa. Ebbene, secondo il Corriere dello Sport, già contro il Sassuolo potrebbero esserci delle importanti novità: “Conte ha chiesto alla squadra un riscatto e si aspetta che siano migliorati l’approccio iniziale (sbagliato contro Fiorentina, Milan, Torino e Real) e la fase difensiva. […] L’ipotesi di cambiare modulo non va scartata e ieri è stata provata la difesa a 4“.

CONVINZIONE – Una soluzione, quella della difesa a 4, già vista per lunghi tratti della partita di mercoledìsera contro il Real Madrid, e invocata ormai da più parti: “Tattica a parte, l’ex allenatore del Chelsea è convinto che l’Inter tornerà a essere presto quella vista nel finale della scorsa stagione, quando interpretava bene sia le gare contro le grandi sia quelle da dentro o fuori“.