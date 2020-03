Cds – Juve-Inter, Conte riavrà Handanovic. Bastoni in vantaggio su Godin. In mediana…

Il 26 gennaio l’Inter affrontava il Cagliari a San Siro , a difendere la porta dei nerazzurri c’era Samir Handanovic . Dopo è arrivato l’infortunio che gli ha fatto saltare 6 gare di fila. Ma contro la Juventus Antonio Conte potrà contare nuovamente sullo sloveno. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’allenatore però dovrà ancora rinunciare sia a Sensi sia a Moses . “Per quel che riguarda la formazione titolare in difesa giocheranno Skriniar, De Vrij e uno tra Bastoni e Godin, con il primo in vantaggio. In mediana, oltre a Brozovic, ci saranno le mezzali Vecino e Barella e gli esterni Candreva (in ballottaggio con D’Ambrosio) e

Young

. In attacco spazio per Lukaku e Lautaro Martinez. Alla seduta di ieri erano presenti gli ad Marotta e Antonello oltre al vice presidente Zanetti. La squadra partirà oggi per Torino in pullman, dopo aver svolto l’ultimo allenamento alla Pinetina. Non è prevista la conferenza stampa di Conte che parlerà solo a Inter Tv“.