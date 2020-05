Inter, richiesta chiara di Conte alla società: il piano di Marotta e Ausilio per…

La richiesta di Antonio Conte alla società è chiara: il tecnico dell’Inter vuole puntare su elementi esperti, in grado di incidere da subito, per vincere subito. La risposta porta a tre nomi: Dries Mertens, Edinson Cavani e Arturo Vidal.

Se i primi due hanno il contratto in scadenza e rappresentano delle occasioni di mercato, per quanto riguarda il cileno Conte non teme la concorrenza ma il Barcellona, proprietario del cartellino. La società nerazzurra non vorrebbe spendere più di 10 milioni di euro per il cartellino dell’ex Juve, alla luce dei 33 anni da compiere e dal contratto con i blaugrana in scadenza nel 2021.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio vogliono trattare a parte il cartellino di Vidal e non inserirlo nella trattativa per Lautaro Martinez. Ma la sensazione è che in caso di fumata bianca per il ‘Toro‘, il Barcellona sarebbe più disponibile ad accettare le condizioni dettate dal club nerazzurro.