“Sempre tu sei, sempre tu sei. Al var, sempre tu sei”. Antonio Conte è stato espulso nella gara con l’Udinese. Prima un cartellino giallo, poi il rosso e non ci ha visto più. “Sei sempre tu, Maresca”, ha urlato all’arbitro mentre usciva dal campo. L’allenatore dell’Inter. Aveva protestato per i 4 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara in una partita nella quale la squadra friulana aveva perso diversi secondi sulle sostituzioni.