Conte ha dato la scossa a 2 giocatori in particolare. Non c’è mai stata un’Inter…

Nonostante la crisi societaria che sta attraversando l’Inter, il gruppo ne è uscito maturato e rafforzato. A certificarlo è la splendida vittoria arrivata in modo schiacciante contro la Juventus. Fino alla gara con i bianconeri, gli scontri diretti erano stati un problema, ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la vittoria contro la squadra di Pirlo ha confermato il superamento di ogni complesso di inferiorità.

“È uno scatto mentale evidente perché non c’è mai stata un’Inter così in quest’ultimo decennio a tinte bianconere. I nerazzurri 2020-21 hanno, ad esempio, il record di gol segnati a questo punto della stagione (45). E dal 2011-12 mai avevano avuto una percentuale realizzativa così alta (15,9%). Conte ha dato la scossa ad alcuni giocatori che sembravano fuori dal progetto, vedi Brozovic e Skriniar, e ha elevato il livello di potenziali fuoriclasse, come Hakimi e la Lu-La”.

(Gazzetta dello Sport)