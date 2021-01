Bc Partners punta l’Inter, Stathopoulos: “Per lo sport i fondi sono diventati…”

Investire e tanto sullo sport. È la nuova scommessa del private equity e va in questa direzione il forte interesse di Bc Partners nei confronti dell’Inter. La due diligence prosegue ed entro qualche settimana molto probabilmente arriverà un’offerta per rilevare una parte delle quote dell’Inter.

Nikos Stathopoulos, il manager greco che sta seguendo in prima persona il dossier Inter, al Financial Times aggiunge che poiché il finanziamento bancario tradizionale è difficile da ottenere “il private equity sta diventando il finanziatore preferito” per gli enti sportivi. Per i gruppi di buyout “l’attenzione qui è sui contenuti. . . è unico e devi averlo in tempo reale, ed è questo che lo rende prezioso”.

(Financial Times)