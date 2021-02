Conte: “Sensazioni diverse da un anno fa, le altre sanno che noi ci siamo. Ora bisognerà…”

Antonio Conte ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo il pareggio in casa della Juventus, rimediato nella gara di ritorno: “Sicuramente paghiamo la partita d’andata, paghiamo il 2-1. Sicuramente non siamo stati sfortunati e dispiace. Al tempo stesso bisogna sempre fare delle riflessioni e capire che partite come queste si giocano su 180 minuti. Noi all’andata abbiamo commesso qualche errore di troppo, pagato in maniera importante. Non è semplice fare una partita con questa personalità e voglia allo Stadium in tutto e per tutto. Inevitabile che devi fare gol. Abbiamo avuto le occasioni, peccato che non le abbiamo concretizzate. Dagli sbagli bisogna sempre imparare e poi ricominciare. E ancora e ancora. Lo step in avanti? La sensazione che abbiamo avuto nelle tre partite con la Juve sono diverse da quelle dell’anno scorso. Questo è frutto del lavoro, tante cose sono migliorate. Ci stiamo avvicinando ad una squadra che ha dominato sempre negli ultimi anni. Le altre sanno che noi ci siamo”.

“Gare importanti, ciclo tosto”

“Abbiamo iniziato questo ciclo bello tosto e impegnativo. Juve, Firenze, Juve, poi Lazio e il derby. Ma tutte le partite sono impegnative. Ora bisognerà recuperare bene, c’è stato uno sforzo importante dei ragazzi. E poi prepararci per gare importanti contro squadre che come noi hanno ambizioni”, ha concluso Conte ai microfoni di Inter TV.