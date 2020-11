Doppio imperativo per risollevare l’Inter. Conte ha parlato allo spogliatoio ed è sicuro che…

Dopo la sconfitta con il Real Madrid, l’Inter è chiamata a una reazione immediata contro il Sassuolo. Il periodo non è dei più semplici, ma la società ha fiducia in Conte.

“Il giorno giusto per cominciare una nuova storia è oggi. Bastonata in Champions, l’Inter cerca di rialzarsi sul campo del Sassuolo, un boschetto fitto di pericoli nascosti, dove non è per nulla confortevole cercare punti. Reagire alle critiche e riproporsi come forza chiave del campionato è il doppio imperativo di Antonio Conte. L’allenatore ha fiducia, è sicuro di scollinare il periodo di difficoltà e l’ha detto chiaro allo spogliatoio. In fondo due vittorie in quattro giorni, contro Sassuolo e Borussia, potrebbero bastare ad alleggerire la pressione”, spiega il Corriere della Sera.

“La società crede nel tecnico, non ha mai considerato l’opzione esonero e il presidente Zhang ha ribadito, semmai ce ne fosse bisogno, perché ha scelto Conte. «Antonio è salito alla guida dell’Inter e da subito ne è diventato un vero leader, ha le qualità professionali e umane per creare una mentalità vincente», ha sottolineato parlando all’assemblea degli azionisti. Di conferme non c’era bisogno, ma l’attestato di fiducia è importante e arriva tra un diluvio di numeri e percentuali”, chiude il quotidiano.